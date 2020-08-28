В загсе появилась новая форма услуги «Платежный шлюз»

В работу загса внедрен весь комплекс услуг в электронном виде, включая оплату посредством электронных платежей «Платежный шлюз». Об этом сообщает Государственная регистрационная служба.

По ее данным, при регистрации заявления на услуги загса автоматически формируются уникальный код оплаты и ее сумма. Номер квитанции вводится сотрудником учреждения в саму информационную систему «ЗАГС».

«Это позволяет производить безналичный расчет, а также вести учет и контроль выдаваемых гербовых свидетельств загса, а также бороться с коррупционными проявлениями среди работников», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что для авторизации и подписания актовых записей каждый сотрудник загса использует свою индивидуальную электронную подпись. Она идентифицирует получателя услуги, защищает информацию, передаваемую в онлайн-режиме, подтверждает подлинность документов, дает возможность пользоваться электронными услугами государственных органов.

В течение 2020 года прорабатывается также возможность проведения оплаты через мобильные кошельки.