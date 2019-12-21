В Кыргызстане утвердили правила проведения платежей по QR-коду

Национальный банк Кыргызстана утвердил правила проведения платежей с использованием двухмерных символов штрихкода (QR-кода). Об этом сообщил его сайт.

Кроме того, внесены изменения в положение о минимальных требованиях по предоставлению дистанционного обслуживания в финансовых организациях страны. Оба документа разработали и приняли в рамках инициатив по развитию регионов и цифровизации экономики.

«Новые инструменты направлены на расширение возможностей проведения платежей инновационными инструментами и удаленного обслуживания населения небанковскими финансово-кредитными организациями», — подчеркнули в Нацбанке.