Конституционная палата вынесла решение о запрете на отсрочку уплаты госпошлины

Запрет на отсрочку и рассрочку уплаты государственной пошлины для предприятий и граждан, занимающихся бизнесом, признан неконституционным. Таково решение КП КР.

В своем решении Конституционная палата отметила, что в Основном законе говорится — неплатежеспособность заинтересованного лица никак не может препятствовать реализации им права на судебную защиту. При этом освобождение полностью или частично от уплаты государственной пошлины, отсрочка или рассрочка ее уплаты относятся к правовым инструментам.

В КП КР также отмечают, что занятие предпринимательской деятельностью не может являться гарантией безоговорочной платежеспособности.

Ранее своим постановлением Нацбанк рекомендовал финансово-кредитным учреждениям пересмотреть сроки платежей по кредитам и предоставить отсрочку по платежам.