Кыргызстанцам придется производить экологический платеж при въезде в Таджикистан

Таджикистан ввел экологический платеж для машин граждан Кыргызстана. Об этом сообщил Kaktus.media со ссылкой на Баткенскую областную администрацию.

Нововведение действует с 15 декабря. Теперь при въезде в Таджикистан владельцы транспорта должны вносить платежи за загрязнение окружающей среды:

мотоцикл — 62 сомони (около 500 сомов);

легковой автомобиль — 124 сомони (около 1000 сомов);

микроавтобус — 250 сомони (около 2000 сомов);

грузовая машина — 300 сомони (около 2400 сомов).

Кыргызстанцы попадают в Таджикистан в основном из Баткенской области, где есть три пункта пропуска. Перевозка через границу была основным видом заработка для частных извозчиков. Раньше водители беспрепятственно и без дополнительных плат въезжали в соседнюю республику. Теперь, по их словам, новые платежи сильно сокращают их доходы.

«Водители обратились к руководству области и просили договориться с таджикской стороной о снижении тарифов. Первый заместитель полномочного представителя Алишер Абдрахманов сказал, что вопрос будет поднят», — отметили в пресс-службе.

В Кыргызстане так называемый экологический платеж действует с 2013 года. При въезде в республику водители должны уплачивать от 500 до 2500 сомов в зависимости от вида транспорта.