Всемирный банк прогнозирует снижение темпов роста ВВП Европы и Центральной Азии

Согласно новому докладу Всемирного банка, экономический рост в странах Европы и Центральной Азии замедлился, но регион по-прежнему остается устойчивым, несмотря на глобальные и внутренние трудности. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, в 2025 году рост экономики региона, скорее всего, составит 2,4 процента, что ниже показателя 2024-го (3,7 процента). Основная причина — снижение темпов роста в России, на которую приходится около 40 процентов производства региона. Если не учитывать РФ, то рост останется стабильным — примерно 3,3 процента в этом и следующем годах.

По словам вице-президента Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллы Бассани, государствам нужно провести реформы, чтобы повысить производительность, создать больше рабочих мест и адаптироваться к изменениям в численности населения. Для этого важно развивать частный бизнес, улучшать образование и укреплять связи с другими странами. Также необходимо привлекать больше частных инвестиций и превращать низкооплачиваемые должности в полноценные рабочие места с перспективой.

В докладе подчеркивается, что инвестиции в инфраструктуру, образование и профессиональную подготовку, а также поддержка предпринимательства — основа для ускорения экономического роста. Чтобы создать больше рабочих мест и сделать их качественнее, странам нужно вкладываться в развитие людей и улучшение условий труда. Особенно важно раскрыть потенциал женщин и молодежи, который пока используется недостаточно. Это поможет компенсировать ожидаемое сокращение числа трудоспособных людей — по прогнозам, их станет меньше на 17 миллионов в ближайшие десятилетия, особенно в Восточной и Центральной Европе и на Западных Балканах.

В то же время в Центральной Азии и Турции число трудоспособных людей будет расти, что создаст другие вызовы — например, необходимость обеспечить всех работой. Однако развитию мешают такие проблемы, как слабая конкуренция, малые предприятия, которые редко растут, недостаток финансирования, устаревшие системы образования и большое количество государственных компаний, тормозящих развитие бизнеса.
