ВВП Кыргызстана превысил 1 триллион сомов по итогам восьми месяцев 2025 года

По итогам января — августа этого года объем валового внутреннего продукта, по предварительной оценке, составил 1 триллион 42,1 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2024-го он увеличился на 11 процентов, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, на долю сферы услуг в общем объеме ВВП пришлось 50,8 процента, отраслей товарного производства — 33,4 процента и чистые налоги на продукты — 15,8 процента.

Основными отраслями, которые обеспечили рост промышленного производства, в отличие от января — августа прошлого года, стали производство фармацевтической продукции (в 2,2 раза), пищевых продуктов (включая напитки) и табачных изделий (на 44,4 процента).

Повышение потребительских цен и тарифов в январе — августе 2025-го (по сравнению с декабрем 2024 года) достигло 5,4 процента. В годовом выражении инфляция по итогам восьми месяцев составила 9,5 процента.