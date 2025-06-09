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Экономика

В Кыргызстане сокращаются денежные переводы в долларах

В Кыргызстане сокращаются денежные переводы в долларах. Такие данные содержатся в материалах Национального банка.

По данным регулятора, в первом квартале 2025-го объем денежных переводов в долларах США в КР составил $105,9 миллиона. Это на 10,5 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Зафиксировано и снижение общего количества транзакций до 155,3 тысячи (на 18,5 процента).

Объем исходящих переводов составил $87,3 миллиона. По сравнению с январем — мартом 2024-го он снизился на 2 процента, а количество переводов — на 5,7 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331888/
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