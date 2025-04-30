Началось строительство ключевых объектов железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Об этом сообщает проектный офис стратегии развития международных цифровых коридоров при АО «Узбекистон темир йулчилари».

Отмечается, что накануне в Джалал-Абаде кыргызстанские и узбекистанские чиновники дали старт стройке трех тоннелей протяженностью более 10 километров:

тоннель № 1 — Нарын (Джаман-Даван) протяженностью 12,5 километра;

тоннель № 2 — Коштоба (Казарман) протяженностью 13,2 километра;

тоннель № 3 — Ферганский (Сузакский район) протяженностью 12,2 километра.

Напомним, общая протяженность железнодорожной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан составляет 532,53 километра, из них на территории КНР Кашгар — Торугарт — 158,04 километра и на территории КР — 304,94 километра, в том числе 167,54 километра с шириной колеи 1 тысяча 435 миллиметров и 138,77 километра с шириной колеи 1 тысяча 520 миллиметров.

Планируется строительство 20 железнодорожных станций (две перспективные), включая 2 пограничные, 1 перегрузочную, 4 промежуточные станции и 13 разъездов.

Предусмотрено строительство 48 мостов общей протяженностью около 16 километров, 27 тоннелей общей протяженностью около 103 километров. Общая длина мостов и тоннелей составляет около 120 километров.

Напомним, 6 июня 2024 года между КНР, КР и РУз подписано соглашение о содействии реализации железнодорожного проекта.

Строительство дороги началось в октябре 2024-го.