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Экономика

IFC готова вложить в энергетику и водоснабжение Кыргызстана $130 миллионов

Фото пресс-службы кабмина

На полях Весенних совещаний МВФ и Группы Всемирного банка в Вашингтоне Адылбек Касымалиев встретился с региональным вице-президентом Международной финансовой корпорации (IFC) по Ближнему Востоку, Центральной Азии, Турции, Афганистану и Пакистану Хелой Шейхроуху. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

По ее данным, стороны обсудили текущие проекты IFC в Кыргызстане и перспективы расширения сотрудничества, в частности, в сферах альтернативной энергетики, водоснабжения, малого и среднего бизнеса, инвестиций.

Адылбек Касымалиев подчеркнул важность привлечения частных инвестиций для устойчивого экономического роста страны и выразил признательность IFC за оказываемую поддержку. Особое внимание уделено усилиям кабмина по улучшению инвестиционного климата. 

Председатель кабинета министров также отметил, что экономика КР испытывает потребность в инвестициях, которые являются ключевым фактором в обеспечении устойчивого экономического роста. Он рассказал о проводимых реформах по дебюрократизации и передаче отдельных госуслуг частному сектору через механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) и аутсорсинга, направленные на сокращение бюрократических барьеров и повышение доверия к государственным институтам.

Хела Шейхроуху подчеркнула позитивные изменения в инвестиционном климате Кыргызстана и подтвердила заинтересованность IFC в расширении своей деятельности в республике. И выразила готовность рассмотреть новые проекты и направления сотрудничества, отвечающие приоритетам развития нашей страны.

Она проинформировала о готовности IFC инвестировать в проекты в сферах возобновляемых источников энергии и водоснабжения на сумму более $130 миллионов.

В заключение Адылбек Касымалиев выразил уверенность в дальнейшем укреплении и расширении плодотворного сотрудничества между КР и IFC, поблагодарив ее за постоянную поддержку в вопросах устойчивого развития и экономического роста республики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/326982/
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