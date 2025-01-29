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Экономика

Страны ЕАЭС подпишут соглашение о взаимном допуске брокеров к фондовым рынкам

Страны Евразийского экономического союза — Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия — готовятся подписать соглашение о трансграничном допуске к размещению и обращению ценных бумаг на организованных торгах.

Документ вынесен на заседание Евразийского межправительственного совета, которое пройдет 30-31 января в Алматы.

Совет Евразийской экономической комиссии в ноябре 2024 года одобрил и направил в страны ЕАЭС проект соглашения о взаимном допуске брокеров и дилеров к участию в торгах на фондовых биржах стран ЕАЭС.

По мнению комиссии, оно позволит создать единое пространство для биржевых операций, в котором брокеры и дилеры смогут работать на основании лицензий, выданных уполномоченными органами стран ЕАЭС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/318211/
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