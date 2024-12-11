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Экономика

Единые правила работы маркетплейсов установят в странах Евразийского союза

Единые правила работы маркетплейсов установят в странах Евразийского союза. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

По ее данным, страны ЕАЭС договорились о проекте соглашения, которое установит единые правила работы маркетплейсов и электронной торговли на территории союза.

Отмечается, что проект направлен на обеспечение свободного перемещения как материальных, так и цифровых товаров, а также оказания сопутствующих услуг на территории ЕАЭС.

Страны ЕАЭС обязались не вводить никаких дополнительных тарифных или нетарифных ограничений, если это не предусмотрено договором о союзе.

Маркетплейсы обязаны создавать равные условия для продавцов и покупателей из всех стран ЕАЭС, исключая любые дискриминационные практики.

Предполагается создание пакета наднациональных правил для унификации ключевых процессов, таких как оформление публичных оферт, карточек товаров, информации о заказе, возврат товаров и денежных средств.

Соглашение также закрепит меры по борьбе со спам-рассылками, обеспечению защиты персональных данных и досудебному урегулированию споров.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/313846/
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