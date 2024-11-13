Биткоин бьет рекорды: курс превысил $90 тысяч

Курс биткоина достиг нового исторического максимума, превысив отметку в $90 тысяч. По данным биржи Binance, сегодня, 13 ноября, стоимость криптовалюты достигла $91 тысячи, после чего начала снижаться.

Рост цены биткоина совпал с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США. Он неоднократно выражал поддержку цифровым активам и заявлял о намерении превратить США в «биткоин-сверхдержаву».

Эксперты связывают рост курса биткоина с ожиданиями инвесторов относительно будущей политики США в сфере криптовалют при новом главе государства. Поддержка цифровых активов на государственном уровне может способствовать дальнейшему росту рынка криптовалют.