Новые тарифы на тепло и горячую воду. Считаем, кто и сколько будет платить

С 1 июня 2024 года в Кыргызстане повысили тарифы на тепловую энергию для населения на 25 процентов, а на горячую воду — на 39,3 процента. Цена теперь будет зависеть не только от площади квартиры, но и от того, какая организация подает тепло и воду.

Больнее всего повышение ударит по регионам, потому что именно там самые высокие расходы на выработку тепла.

Как изменились тарифы

Теперь в Кыргызстане тариф на отопление и горячую воду является двухступенчатым. Это значит, что для населения установили социальную норму (80 квадратных метров). По ней тариф сниженный. Свыше социальной нормы придется платить по цене выработки тепловой энергии.

Похожая система действует и с электроэнергией. Но там порог привязан к потребленным киловаттам.

При социальной норме тариф вырос на 312 сомов — с 1 тысячи 248 сомов до 1 тысячи 560 сомов за 1 гигакалорию.

Тариф свыше нормы — на уровень стоимости выработки тепловой энергии каждой конкретной организации.

Почему стоимость выработки разная?

В Кыргызстане отопление и горячую воду подают разные организации. И расходы на производство 1 гигакалории тоже разное. Они выглядят следующим образом:

филиал ОАО «Электрические станции» «Бишкектеплосеть» — 2 тысячи 918,92 сома за гигакалорию;

КП «Бишкектеплоэнерго» — 5 тысяч 896 сомов за гигакалорию;

филиал ОАО «Электрические станции» ТЭЦ Оша — 5 тысяч 933,28 сома за гигакалорию;

ГП «Кыргызтеплоэнерго» — 7 тысяч 780,34 сома за гигакалорию;

Ошское МП «Теплоснабжение» — 5 тысяч 993,46 сома за гигакалорию;

предприятие «Котельная ВДНХ СЭЗ «Бишкек» — 5 тысяч 798,37 сома за гигакалорию;

котельная МП «Токмок Жылуулук» — 8 тысяч 071,89 сома за гигакалорию.

Какая социальная норма установлена

Тарифы будут зависеть не от количество потребленного тепла или потраченной горячей воды, а от площади квартиры. Платить по сниженному тарифу будут те, чья жилплощадь не превышает 80 квадратных метров. Свыше этой суммы придется платить по себестоимости.

Как посчитать расходы

Пример 1: Площадь квартиры составляет 80 квадратных метров. В этом случае действует социальная норма и платить нужно 1 тысячу 560 сомов за 1 гигакалорию вне зависимости от того, абонентом какой теплоснабжающей организации вы являетесь.

Пример 2: Площадь квартиры составляет 100 квадратных метров. Тепло подает «Бишкектеплосеть». В этом случае расчет стоимости гигакалории выглядит следующим образом: 1 тысячу 560 сомов за 80 квадратных метров + 2 тысячи 918 сомов (стоимость выработки) за оставшиеся 20 квадратных метров. Представим, что расход на квартиру составил 1 гигакалорию за месяц, тогда получаем: 0,01 (количество гигакалорий на 1 квадратный метр) * 80 (социальная норма) * 1 тысяча 560 (тариф по социальной норме) = 1 тысяча 248 сомов; 0,01 (количество гигакалорий на 1 квадратный метр) * 20 (сверх нормы) * 2 тысячи 918 (тариф по социальной норме) = 583,6 сома; Общая сумма: 1248+583,6=1831,6 сома.

Пример 3: Площадь квартиры составляет 100 квадратных метров. Тепло подает «Бишкектеплоэнерго». Тогда при расходе 1 гигакалории: 0,01 (количество гигакалорий на 1 квадратный метр) * 80 (социальная норма) * 1 тысяча 560 (тариф по социальной норме) = 1 тысяча 248 сомов; 0,01 (количество гигакалорий на 1 квадратный метр) * 20 (сверх нормы) * 5 тысяч 896 (тариф по социальной норме) = 1 тысяча 179,2 сома. Общая сумма: 1248+1179,2=2427,2 сома.

Пример 4: Мы посчитали, сколько заплатят абоненты разных теплоснабжающих организаций, если площадь их жилья 100 квадратных метров и расход тепла — 1 гигакалория. То есть пока с последним повышением тарифов население будет платить все-таки ниже себестоимости выработки энергии: филиал ОАО «Электрические станции» «Бишкектеплосеть» — 1 тысяча 831,6 сома;

КП «Бишкектеплоэнерго» — 2 тысячи 427,2 сома;

филиал ОАО «Электрические станции» ТЭЦ Оша — 2 тысячи 434,6 сома;

ГП «Кыргызтеплоэнерго» — 2 тысячи 804 сома;

Ошское МП «Теплоснабжение» — 2 тысячи 446,7 сома ;

предприятие «Котельная ВДНХ СЭЗ «Бишкек» — 2 тысячи 407,6 сома;

котельная МП «Токмок Жылуулук» — 2 тысячи 862 сома. Но Министерство энергетики уже анонсировало, что в 2025 году тарифы на отопление и горячую вновь планируют повысить на 25 процентов.

Сколько платить за горячую воду

Стоимость горячей воды (по приборам учета) составит 94 сома за кубометр (было 72 сома), а по норме потребления за человека — 449 сомов в месяц (было 345 сомов).

Такие тарифы действуют для всех?

Нет. Двухступенчатый тариф установлен только для населения. Остальные категории потребителей, в том числе бюджетные организации, промышленный сектор и прочие потребители будут платить за тепло и горячую воду по себестоимости ее выработки.

Зачем внесли такие изменения

Главная цель новых тарифов — улучшение основных показателей деятельности энергетического сектора, окупаемость энергетического сектора, справедливое отношение к тарифообразованию, снижение размеров субсидий из государственного бюджета, сокращение объемов перекрестного субсидирования между различными категориями потребителей.