Российский марткетплейс Ozon запустил продажу товаров из Кыргызстана в Казахстане. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что на локальной витрине Ozon в Казахстане появились почти 50 тысяч товаров кыргызстанских продавцов в таких категориях, как «Одежда и обувь», «Товары для строительства и ремонта», а также «Книги».

Средний срок доставки товара от момента его отправки продавцом из Бишкека до получения покупателем в Алматы составит не больше десяти дней.

Процесс отправки товаров не отличается от привычной для кыргызстанских предпринимателей логистической схемы: передать товары для отправки в Казахстан можно в пункте приема заказов на территории рынка «Дордой» в Бишкеке и в сортировочном центре Ozon в столице Кыргызстана.

«Аудитория активных покупателей Ozon в Казахстане за последний год выросла в шесть раз. С запуском нового логистического потока мы не только расширим ассортимент казахстанской витрины маркетплейса, но и стимулируем продажу наших предпринимателей из Кыргызстана. Быстрая и удобная логистика между странами, а также привлекательный ассортимент позволят нашим продавцам найти свою аудиторию на быстрорастущем рынке Казахстана и нарастить оборот», — отметила коммерческий директор Ozon в Кыргызстане Асель Тургунбекова.