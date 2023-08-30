Жалобы на маршрутки в Кара-Балту. Минтранс контролирует водителей

После жалоб на нехватку бусов по маршруту Бишкек — Кара-Балта составлен график дежурств и проведены проверки для контроля движения рейсов. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства транспорта.

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Проверки проводились утром в Кара-Балте и вечером в Бишкеке. Отмечено, что маршрут Бишкек — Кара-Балта — Бишкек на основании договора с Чуй-Бишкекским территориальным управлением департамента транспорта обслуживаются ОсОО «Аймэ» (23 машины, ежедневный выход 17), ОсОО «Абсолют-авто» (30 автобусов по графику движения, ежедневный выход 23), ОсОО «Эсен-Аман-жол» (по графику движения 27 автобусов, ежедневный выход 17) и ОсОО «Хост» (по графику движения 24 автобуса, ежедневный выход 18).

«По итогам проведенного хронометража из Кара-Балты в Бишкек с 6.30 до 10.00 работало 65-75 микроавтобусов, из Бишкека в в Кара-Балту с 17.30 до 21.30 — 55-65 бусов. Инспекторами не зафиксировано нарушений расписания движения маршрутов и превышения утвержденного тарифа», — рассказали в ведомстве.

Чуй-Бишкекским территориальным управлением департамента транспорта проведено совещание с представителями компаний, обслуживающих пассажиров по маршрутам Бишкек — Кара-Балта, Бишкек — Чалдовар, Бишкек — Каинды. Обслуживание рейсов оценено как удовлетворительное. Перевозчикам выданы предупредительные письма по обеспечению необходимого количества автобусов, предусмотренного расписанием.

«На сегодня инспекторами отдела транспортного надзора продолжаются проверки», — заключили в Минтрансе.