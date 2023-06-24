Кабмин хочет продлить запрет на вывоз макулатуры из Кыргызстана

Министерство экономики и коммерции предлагает ввести временный запрет на вывоз регенерируемой бумаги и картона (макулатуры и отходов. — Прим. 24.kg) из страны. Проект постановления кабинета министров вынесен на общественное обсуждение.

Ведомство отмечает, что такая мера необходима для поддержки отечественных перерабатывающих предприятий и оказание содействия в развитии отечественного производства при переработке сырьевых товаров. В Министерстве объясняют, что мораторий вводится с 2021 года. Причина в том, что отечественным компаниям не хватает сырья для производства и переработки. Это может привести к их закрытию. Поскольку дефицит сохраняется, бизнесмены в своих обращениях просят пролонгировать мораторий на экспорт макулатуры.

Напомним, в Кыргызстане работает ряд крупных предприятий по производству бумажной продукции, таких как ОсОО «Бишкек Картон», ОсОО «Алихан Компани», ОсОО «Алтын-Ажыдаар», ОсОО Paper Company, ОсОО «Эфес ЛТД», ОсОО «ИФА» и ОсОО «Кош Тамчы».

По информации ОсОО «Алтын-Ажыдаар» и «Кош Тамчы», предприятия Кыргызстана испытывают недостаток регенерируемого сырья, производственные мощности задействованы на 30-40 процентов.