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Экономика

Кыргызстан может запустить переводы из России через систему быстрых платежей

Кыргызстан и Казахстан могут запустить переводы из Российской Федерации через систему быстрых платежей (СБП). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на нацбанки двух стран.

Уточняется, что центробанки КР и РК допустили запуск трансграничных переводов из России через системы быстрых платежей этих стран. Такой вопрос будет рассмотрен, заявили их представители.

По данным издания, в крупнейших российских банках поддержали появление функционала, уточнив, что перечисления в Кыргызстан и Казахстан в 2022 году выросли в разы. Популярность сервиса будет зависеть от того, как активно зарубежные кредитные организации станут к нему подключаться, полагают эксперты.

В Национальном банке КР сообщили, что в рамках интеграционных мероприятий государств — членов ЕАЭС, возможно, будет обсуждаться вопрос осуществления трансграничных переводов через СБП стран-участниц. Сейчас нет каких-то определенных сроков тестирования функционала, уточнили собеседники редакции.

Своя система мгновенных платежей Нацбанка РК (СМП — аналог российской СБП) внедрена относительно недавно: с момента запуска в промышленную эксплуатацию прошло всего пять месяцев, заявили в ЦБ. Там пояснили, что сейчас к системе подключена только часть банков второго уровня, ряд сервисов только запланирован к запуску.

Запуск международных переводов через систему быстрых платежей планирует «МТС Банк», заявил лидер стрима «Денежные переводы» кредитной организации Кирилл Пальчун. Ожидается, что перечисления будут идти в кредитные организации Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Армении в четвертом квартале этого года. По словам банкира, функционал трансграничных переводов в государства СНГ через СБП будет востребован, поскольку уже сейчас сервисы перечислений по номеру телефона занимают более 40 процентов рынка и активно замещают переводы по номеру карты.

Общий спрос на перечисления в КР и РК в 2022-м вырос, отметили эксперты.

По состоянию на 20 октября 10 из 23 коммерческих банков Кыргызстана приостановили полностью или частично обслуживание карт российской платежной системы «Мир».

В Национальном банке КР ранее отмечали, что коммерческие банки республики сами решают, сотрудничать ли с той или иной платежной системой.

США ввели санкции против генерального директора Национальной системы платежных карт России (операторы карт «Мир») Владимира Комлева. Сама система не входит в санкционные списки. При этом сообщалось, что США могут ввести санкции за поддержку использования карт «Мир» за пределами РФ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/249250/
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