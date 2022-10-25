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Экономика

К 2025 году средняя зарплата в Кыргызстане составит почти 30 тысяч сомов

В 2025-м размер среднемесячной заработной платы в Кыргызстане составит 29 тысяч 331,4 сома. Такой прогноз содержится в проекте бюджета страны на 2023 и 2024-2025 годы.

Размер среднемесячной зарплаты вырастет на 1,6 процента по сравнению с 2023-м. В следующем году Минфин ожидает его на уровне 24,9 тысячи сомов.

Величина прожиточного минимума вырастет на 1 тысячу сомов — с 7 тысяч 838,5 сома в 2023-м до 8 тысяч 848,6 сома в 2025 году.

По итогам третьего квартала 2022-го средняя заработная плата в Кыргызстане составила 24 тысячи 594 сома, прожиточный минимум — 7 тысяч 242,09 сома.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/248970/
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