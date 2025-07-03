Рост экономики Кыргызстана к концу 2025 года ожидается на уровне 6,8 процента. Такой прогноз содержится в отчете Всемирного банка.

Отметим, согласно данным Национального статистического комитета, по итогам января — мая текущего года рост экономики страны превысил 12 процентов.

В начала января ВБ прогнозировал, что по итогам 2025 года рост экономики КР составит 4,5 процента.

Национальный банк также пересмотрел и улучшил прогноз на рост экономики Кыргызстана в 2025 году. Он составит около 8,5-9 процентов, отмечается в материалах регулятора.