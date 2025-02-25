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Экономика

Учетную ставку на уровне 9 процентов сохранил Национальный банк Кыргызстана

Правление Национального банка Кыргызстана сохранило учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 9 процентов. Об этом сообщил глава НБ КР Мелис Тургунбаев.

Решение вступило в силу сегодня, 25 февраля 2025 года.

Внешние факторы и инфляция

В НБ КР отметили, что изменения во внешней среде, как в мировой экономике, так и в регионе, остаются основными факторами, влияющими на цены в Кыргызстане. Мировые цены на продовольствие растут, а международные финансовые и сырьевые рынки остаются волатильными из-за геополитических факторов. В странах — торговых партнерах Кыргызстана инфляция остается на высоком уровне.

Экономическая активность в Кыргызстане

Экономическая активность в Кыргызстане продолжает расти, в основном за счет секторов услуг и строительства. В январе 2025 года рост реального ВВП составил 10,6 процента по сравнению с январем 2024-го.

Внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения, притоком денежных переводов и ростом потребительского кредитования.

Инфляция в Кыргызстане остается умеренной — 1,5 процента с начала года и 6,9 процента в годовом выражении. Цены на непродовольственные товары замедляются, а динамика цен на продукты и услуги остается умеренной.

Денежно-кредитные условия и банковский сектор

Денежно-кредитные условия способствуют стабильности межбанковского денежного и валютного рынков. Продолжается кредитование реального сектора экономики.

Кредитный портфель коммерческих банков за 2024 год увеличился на 32,2 процента (340,7 миллиарда сомов).

Процентная политика НБ КР способствует притоку средств населения в банковскую систему. Объем депозитной базы в 2024 году увеличился на 37,3 процента (592,4 миллиарда сомов).

Коммерческие банки имеют избыточную ликвидность, которая регулируется монетарными инструментами НБ КР.

Прогноз и дальнейшие действия

Внешнеэкономические условия остаются неоднозначными. Влияние внутренних факторов (пересмотр тарифной политики и внутренний спрос) оценивается как умеренное. Решение сохранить ставку на уровне 9 процентов направлено на удержание инфляции в пределах целевых значений 5-7 процентов.

Национальный банк продолжит оценивать экономические условия и придерживаться взвешенного подхода в денежно-кредитной политике. В случае возникновения рисков для ценовой стабильности НБ КР не исключает корректировок.

Следующее плановое заседание правления НБ КР по вопросу о размере учетной ставки состоится 28 апреля 2025 года.

Справка 24.kg

Учетная ставка — процентная ставка, по которой Национальный банк страны предоставляет кредиты коммерческим банкам. Чем выше учетная ставка НБ КР, тем более высокий процент взимают затем коммерческие банки за предоставляемый ими клиентам кредит и наоборот.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/320979/
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