Ключевые угрозы для Центральной Азии в 2025 году назвали в Global Risk Report

Ключевые угрозы для Центральной Азии в 2025-м перечислили в Global Risk Report. В докладе отмечается, что страны региона в ближайшие два года столкнутся с рядом серьезных вызовов.

Геополитическая нестабильность остается одной из ключевых угроз, включая вооруженные конфликты (межгосударственные, внутригосударственные, прокси-войны), возможные перевороты и обострение международных отношений, предсказывают эксперты.

Также в докладе говорится, что ресурсный дефицит усугубляется нехваткой водных и энергетических ресурсов, особенно в Кыргызстане и Узбекистане.

Экологические проблемы выражаются в загрязнении воздуха, воды и почвы, а также в усилении нагрузки на окружающую среду из-за роста населения и промышленности, отмечают в Global Risk Report 2025.

Экономические вызовы включают инфляцию, рост цен, рецессию, стагнацию и увеличение государственного долга.

По мнению аналитиков, социальные проблемы касаются бедности, роста неравенства, нехватки квалифицированных кадров и «утечки мозгов».

The Global Risk Report — это доклад о глобальных рисках. Он разработан Всемирным экономическим форумом в Давосе в сотрудничестве с Цюрихом и Маршем МакЛеннаном. В докладе представлены результаты исследования восприятия глобальных рисков (GRPS), в котором собраны мнения почти 1 тысячи 500 мировых экспертов. Там анализируются глобальные риски в трех временных рамках, чтобы помочь лицам, принимающим решения, сбалансировать текущие кризисы и долгосрочные приоритеты.