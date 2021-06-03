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Экономика

С 1 июля контрольно-кассовые машины будут применяться по новым стандартам

Государственная налоговая служба напоминает, что с 1 июля контрольно-кассовые машины (ККМ) будут применяться по новым стандартам.

Уточняется, что станет обязательным применение ККМ для субъектов, ранее освобожденных от их применения. Речь идет о субъектах, осуществляющих деятельность на основе добровольного патента на территории Бишкека и Оша:

  • по реализации товаров, оказанию услуг или выполнению работ в точках площадью до 10 квадратных метров, расположенных в торговых центрах и домах;
  • по оказанию услуг в точках общественного питания с использованием временных точек (павильонов, юрт, навесов, прочих временных сооружений);
  • по реализации товаров в павильонах, контейнерах, других временных сооружениях площадью торгового зала до 20 квадратных метров.

Кроме того, будут обязаны применять ККМ, соответствующие новым техническим требованиям, те, кто работает на основе добровольного патента:

  • по реализации товаров в стационарных точках торговли с торговой площадью более 200 квадратных метров;
  • по реализации лекарственных средств в аптеках;
  • оказывающие услуги общественного питания с количеством посадочных мест более 200 и с площадью свыше 300 квадратных метров;
  • оказывающие медицинские услуги в стационарных помещениях;
  • оказывающие услуги медицинских лабораторий.

В случаях использования ККМ, не соответствующих новым стандартам, такие аппараты будут сниматься с регистрации, а сами субъекты получат штраф в качестве взыскания.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/196220/
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