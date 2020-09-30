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Экономика

Цифра дня. 153,4 миллиарда сомов составляет кредитный портфель банков КР

На конец июня 2020 года кредитный портфель коммерческих банков повысился на 4,7 процента по сравнению с декабрем 2019-го и составил 153,4 миллиарда сомов. Такие данные приводит Национальный банк Кыргызстана.

Отмечается, что основным фактором роста кредитного портфеля явилось увеличение кредитов в национальной валюте на 6,4 процента — до 101,1 миллиарда сомов. Кредитный портфель в иностранной валюте повысился на 1,6 процента.

«Во втором квартале этого года объем кредитного портфеля коммерческих банков снижался до мая, после чего динамика развернулась в сторону повышения. При этом кредиты в долларах США в номинальном выражении демонстрировали спад с середины марта 2020-го и стабилизировались в июне. При этом положительный прирост кредитов в иностранной валюте объясняется тем, что их объем в сомовом выражении на конец июня рассчитывался по более высокому курсу доллара США», — подчеркнули в Нацбанке.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/166964/
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