С начала года фермеры получили льготных кредитов на 4,8 миллиарда сомов

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7» коммерческими банками выдано 9 тысяч 823 льготных кредита на 4 миллиарда 854,5 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, на растениеводство выдано 2 тысячи 793 льготных кредита на 1 миллиард 96,4 миллиона сомов, на животноводство — 6 тысяч 737 льготных кредитов на 2 миллиарда 606,3 миллиона сомов, на переработку и услуги — 293 льготных кредита на 1 миллиард 151,7 миллиона сомов.

«В рамках проекта в течение 2019 года финансовые средства коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений будут предоставляться по льготной процентной ставке (под 6, 8 и 10 процентов годовых) субъектам предпринимательства и физическим лицам Кыргызстана для развития растениеводства, животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции», — подчеркнули в Минфине.