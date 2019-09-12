Шаверма по-питерски. Как кыргызстанцы урбанизируются в России

В Кыргызстане обозначен тренд на урбанизацию. Об этом на экономической конференции по вопросам инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества в рамках Дней Москвы сообщил советник премьер-министра КР Кубат Рахимов.

Он отметил, что в КР еще высока доля сельского населения, но республика идет к тому, чтобы города были точками роста.

«В процессе анализа заметили интересную тенденцию. У нас происходит урбанизация второго типа. Сельчане из Кыргызстана урбанизируются в городах России. Они принимают субкультуру этих городов, правила игры. Даже в Бишкеке есть место, где на вывеске написано «Шаверма». Это наши питерские ребята возвращаются», — сказал он.

Кубат Рахимов добавил, что эта тенденция говорит о том, что страна должна активно включаться в процесс.

«Вопросы, касающиеся трудовых ресурсов, ключевые. На конференции обозначили, что до 2035 года будет новая Москва и около 1 миллиона рабочих мест», — отметил он.

Он добавил: чтобы кыргызстанцы были востребованы на рынке труда, необходимо знать, какие отрасли нуждаются в человеческих ресурсах, и делать упор на совместную подготовку кадров.

«Мы не должны пассивно смотреть, как житель Баткена приезжает в никуда и через земляков начинает искать работу. Он должен приезжать подготовленным здесь», — отметил он.

Кубат Рахимов подчеркнул, что необходимы системная и плановая работа по подготовке наиболее восстребованных работников через организацию профессионально-технического обучения и переподготовке в средних специальных учебных заведениях Кыргызстана, а также открытие филиалов российских училищ.

«Надо понимать, что у нас единый рынок труда. Мы еще называем по инерции наших граждан трудовыми мигрантами, что плохо, если человек уехал со своей исторической родины. Наши граждане имеют все права как трудящие ЕАЭС», — сказал он.