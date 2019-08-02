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Экономика

Цифра дня. В Кыргызстане не используют 63,3 тысячи гектаров пашни

В Кыргызстане площадь неиспользованной пашни составляет 63,3 тысячи гектаров, или 4,9 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет.

Из всей площади неиспользованной пашни на долю Нарынской области пришлось 20 процентов, Таласской — 18,2 процента, Джалал-Абадской — 15,3 процента, Баткенской — 15,1 процента, Иссык-Кульской — 11,5 процента, Ошской — 9,2 процента и Чуйской — 7,7 процента.

Основными причинами неиспользования пашни являлись жесткая богара — 31,7 тысячи гектаров (50,1 процента от всех площадей неиспользованной пашни), отсутствие полива и неисправность оросительной сети — 11,1 тысячи гектаров (17,5 процента), отдаленность и каменистость — 10,2 тысячи гектаров (16,1 процента), засоление и заболоченность — 2,8 тысячи гектаров (4,4 процента), расширение населенных пунктов — 3 тысячи гектаров (4,8 процента), другие причины — 4,5 тысячи гектаров (7,1 процента).

По данным Государственной регистрационной службы, на 1 января площадь пашни по республике в границах использования составила 1 миллион 287,6 тысячи гектаров. Основная часть пашни пришлась на крестьянские (фермерские) хозяйства — 925,5 тысячи гектаров (71,9 процента), на государственные и коллективные хозяйства — 53,2 тысячи гектаров (4,1 процента). Пашня населенных пунктов составила 75,8 тысячи гектаров (5,9 процента).
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