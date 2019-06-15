С начала года крестьяне получили льготных кредитов на 4,2 миллиарда сомов

В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 7» коммерческими банками выдано 9 тысяч 306 льготных кредитов на 4 миллиарда 294,7 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

По его данным, на растениеводство выдано 2 тысячи 528 кредитов на 956,1 миллиона сомов, на животноводство — 6 тысяч 555 кредитов на 2 миллиарда 532,4 миллиона сомов, на переработку и услуги — 223 кредита на 806,2 миллиона сомов.

«В рамках проекта в течение 2019 года финансовые средства коммерческих банков и финансово-кредитных учреждений будут предоставляться по льготной процентной ставке под 6, 8 и 10 процентов годовых», — говорится в сообщении.