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Экономика

За месяц международные резервы Кыргызстана сократились на $17,06 миллиона

По итогам апреля 2019 года валовые международные резервы Кыргызстана сократились на $17,06 миллиона. Об этом сообщил Национальный банк.

Валовые международные резервы республики составляют $2 миллиарда 180,09 миллиона. По сравнению с апрелем 2018-го сократились на $12 миллионов 890 тысяч.

За последние два года самый высокий уровень резервов отмечен по итогам января 2018 года — $2 миллиарда 220,44 миллиона.

Нацбанк использует резервы для сглаживания резких колебаний на валютном рынке. В 2018 году НБ КР провел 11 интервенций, купив $20 миллионов 550 тысяч и продав $154 миллиона 550 тысяч. Чистая продажа долларов в 2018-м составила $134 миллиона.

Снижение объема резервов отчасти связано с тем, что в апреле 2019 года Национальный банк провел интервенцию по продаже долларов, реализовав $22,8 миллиона.
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