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Экономика

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард посетит две страны Центральной Азии

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард посетит с официальным визитом две страны Центральной Азии — Казахстан и Узбекистан. Об этом сегодня во время пресс-брифинга сообщил помощник директора Департамента Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ Марк Хортон.

По его словам, визит продлится с 16 по 21 мая. Сначала Кристин Лагард посетит Казахстан. Там она примет участие в заседании Астанинского экономического форума. Второй страной станет Узбекистан. Там запланированы встречи с президентом Шавкатом Мирзиеевым и другими руководителями республики.
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