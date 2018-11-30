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Экономика

Минэкономики разработало специальную программу для поддержки мигрантов

Министерство экономики Кыргызстана разработало программу «Мекеним» для помощи мигрантам в инвестировании денег в бизнес-проекты на родине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, у предпринимателей будет возможность получить льготный кредит до 1 миллиона сомов сроком до 36 месяцев на основе принципа «1+1». То есть каждый сом из денежных переводов, инвестированных трудовым мигрантом, дополнят в рамках программы еще 1 сомом.

Источниками финансирования льготных займов будут коммерческие банки. Правительство субсидирует процентные ставки из республиканского бюджета. По какой ставке мигранты смогут получить кредиты, не сообщается.

«Участники программы в обязательном порядке пройдут курсы по бизнес-планированию и финансовой грамотности, а после обучения получат бесплатные консультации и индивидуальную помощь в разработке бизнес-планов, на протяжении запуска и развития бизнеса. Проект постановления кабмина вынесли на общественное обсуждение», — говорится в сообщении.
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