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Бизнес

Кыргызтелеком строит телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном

В августе 2017 года ОАО «Кыргызтелеком» начало строительство второго международного телекоммуникационного стыка на границе с Республикой Таджикистан в селе Карамык Ошской области.

Решение о начале строительства обусловлено увеличением потребности международного интернет-трафика в соседней республике, а также улучшением качества оказываемых услуг Кыргызтелеком.

Ранее были проведены переговоры и достигнуты договоренности с компанией «Таджиктелеком» об увеличении объема закупаемого интернет-трафика. Данный стык позволит оказывать резервное подключение в случае аварии на сетях Кыргызтелекома, увеличит доходность компании и увеличит пропускную способность доступа в Интернет таджикским операторам. Приблизительные сроки окончания строительства — IV квартал 2017 года.

Напомним, ОАО «Кыргызтелеком» уже имеет несколько международных телекоммуникационных стыков на севере страны, а на юге республики с несколькими таджикскими операторами по ветке Бишкек — Ош — Баткен — Исфара, по которой оказывает услуги доступа в Интернет соседней республике.
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