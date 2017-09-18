Кыргызтелеком строит телекоммуникационный стык на границе с Таджикистаном

Решение о начале строительства обусловлено увеличением потребности международного интернет-трафика в соседней республике, а также улучшением качества оказываемых услуг Кыргызтелеком.
Ранее были проведены переговоры и достигнуты договоренности с компанией «Таджиктелеком» об увеличении объема закупаемого интернет-трафика. Данный стык позволит оказывать резервное подключение в случае аварии на сетях Кыргызтелекома, увеличит доходность компании и увеличит пропускную способность доступа в Интернет таджикским операторам. Приблизительные сроки окончания строительства — IV квартал 2017 года.
Напомним, ОАО «Кыргызтелеком» уже имеет несколько международных телекоммуникационных стыков на севере страны, а на юге республики с несколькими таджикскими операторами по ветке Бишкек — Ош — Баткен — Исфара, по которой оказывает услуги доступа в Интернет соседней республике.