«Элдик Банк» запускает льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Если вы планируете модернизировать оборудование, увеличить объемы продаж или пополнить оборотные средства — это предложение для вас! Кто может участвовать?
Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по следующим направлениям:
- производство и переработка пищевых продуктов;
- швейное и текстильное производство, производство обуви, кожи и кожаных изделий;
- туризм и сопутствующие услуги;
- образование, включая дошкольные и школьные учреждения;
- ремесленничество;
- экспортно-ориентированная деятельность;
- и другие виды предпринимательской деятельности.
(полный перечень — на сайте банка).
Выгодные условия:
- ставка — 6 процентов годовых (ЭПС от 6,17 процента);
- срок — до 60 месяцев;
- сумма — до 50 миллионов сомов;
- льготный период — до 6 месяцев.
Обеспечение:
• До 300 тысяч сомов — без залога.
При необходимости возможно привлечение гарантии ОАО «Гарантийный фонд».
Воспользуйтесь возможностью вывести свой бизнес на новый уровень уже сегодня!
Узнайте больше: 9111 | eldik.kg
Лицензия НБ КР № 033.