«Элдик Банк» запускает льготные кредиты для малого и среднего бизнеса

Если вы планируете модернизировать оборудование, увеличить объемы продаж или пополнить оборотные средства — это предложение для вас! Кто может участвовать?

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность по следующим направлениям:

производство и переработка пищевых продуктов;

швейное и текстильное производство, производство обуви, кожи и кожаных изделий;

туризм и сопутствующие услуги;

образование, включая дошкольные и школьные учреждения;

ремесленничество;

экспортно-ориентированная деятельность;

и другие виды предпринимательской деятельности.

(полный перечень — на сайте банка).

Выгодные условия:

ставка — 6 процентов годовых (ЭПС от 6,17 процента);

срок — до 60 месяцев;

сумма — до 50 миллионов сомов;

льготный период — до 6 месяцев.

Обеспечение:

• До 300 тысяч сомов — без залога.

При необходимости возможно привлечение гарантии ОАО «Гарантийный фонд».

Воспользуйтесь возможностью вывести свой бизнес на новый уровень уже сегодня!

Узнайте больше: 9111 | eldik.kg

Лицензия НБ КР № 033.