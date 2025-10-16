В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей

В связи с реконструкцией здания международного аэропорта «Манас», затрагивающей привокзальную территорию и подъездные пути, вводятся временные ограничения движения автотранспорта.



Эти меры направлены на обеспечение безопасности пассажиров и посетителей аэропорта в период проведения строительных работ.



Въезды на платные парковки, прилегающие к аэровокзалу, временно закрыты. Для удобства пассажиров организована бесплатная парковка на территории «Семетей», напротив грузового терминала. Разворот всего прибывающего транспорта будет осуществляться на повороте к грузовому терминалу. Также вводятся ограничения на стоянку автомобилей вблизи здания аэропорта.

Пассажирам рекомендуется приезжать в аэропорт заранее, чтобы иметь достаточное время на парковку и прохождение всех процедур перед вылетом.Международный аэропорт «Манас» просит всех водителей строго соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников и приносит извинения за временные неудобства.