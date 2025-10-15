18:15
USD 87.45
EUR 101.72
RUB 1.10
Бизнес

В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов

В Бишкеке состоялась торжественная церемония вручения сертификатов олимпийских стипендий Национального олимпийского комитета Кыргызской Республики (НОК КР).

Мероприятие собрало ведущих спортсменов, тренеров и партнеров олимпийского движения, которые внесли значительный вклад в развитие спорта страны.

Церемонию открыл генеральный секретарь НОК КР Кылыч Сарбагишев, отметив, что поддержка талантливых спортсменов является важной частью национальной спортивной политики. Он выразил благодарность партнерам — компании «Алтын Альянс» и BAKAI — за постоянную помощь и внимание к развитию олимпийского движения в Кыргызстане.

«Сегодня мы чествуем тех, кто своим трудом и упорством прославляет республику на мировой арене. Олимпийская стипендия — это признание достижений и стимул для новых побед», — подчеркнул президент НОК КР Умбеталы Кыдыралиев.

В ходе церемонии спортсменам вручены сертификаты олимпийских стипендий, памятные подарки от компании «Алтын Альянс» и премиальные карты VISA Infinite от BAKAI.

Карты предоставлены бесплатно и будут использоваться для зачисления ежемесячных стипендий. Программа действует уже третий год подряд, и партнерство между НОК КР и BAKAI стало примером успешного взаимодействия бизнеса и спортивных институтов.

Председатель правления BAKAI Умут Абакирова отметила: «Для нас большая честь быть частью программы, которая вдохновляет молодых спортсменов на достижение новых высот. Поддержка спорта — это вклад в будущее страны, в ее энергию, здоровье и победы».

Программа олимпийских стипендий направлена на поддержку перспективных спортсменов, представляющих Кыргызстан на международных соревнованиях и готовящихся к Олимпийским играм.
BAKAI как официальный партнер продолжает последовательно поддерживать развитие спорта и молодых талантов, помогая им достигать новых вершин.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/347297/
просмотров: 357
Версия для печати
Материалы по теме
Американский рэпер Снуп Догг будет работать обозревателем NBC во время Олимпиады
Спортсмены РФ не будут допущены к командным соревнованиям на Олимпиаде-2026
Институт Пушкина в Москве приглашает школьников со всего мира на олимпиаду
Глава МОК заявила о готовности допустить спортсменов России до Олимпиады-2026
Сборная Кыргызстана по физике завоевала две бронзовые медали во Франции
Юный кыргызстанец завоевал золото на математической олимпиаде в Македонии
Школьники из Кыргызстана завоевали две бронзы на олимпиаде по кибербезопасности
Делегация Кыргызстана встретилась с главой Международного олимпийского комитета
Руководство КТРК фигурирует в уголовном деле о присвоении крупной суммы денег
Символ Олимпиады будет возвращаться в Париж до Игр в Лос-Анджелесе в 2028 году
Популярные новости
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
С&nbsp;М+&nbsp;дешевле! Повышенные скидки и&nbsp;шанс выиграть квартиру С М+ дешевле! Повышенные скидки и шанс выиграть квартиру
Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы Acıbadem: признанный мировой центр лечения рака молочной железы
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов В Бишкеке состоялась церемония награждения олимпийских стипендиатов
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
В&nbsp;Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи
15 октября, среда
17:55
Айыльный аймак Гульчо стал городом районного значения: закон подписал президент Айыльный аймак Гульчо стал городом районного значения:...
17:39
Слово пацана по-токмакски: подростки вышли на «стрелку»
17:38
ГНС собрала 59,7 миллиарда сомов страховых взносов с начала 2025 года
17:30
Надземные переходы, роторные парковки, трамваи. Встреча мэрии и бишкекчан
17:12
С начала года в Кыргызстане задержали более 12 тысяч пьяных водителей