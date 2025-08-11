Минприроды и «Элдик Банк» будут сотрудничать в сфере экологии и ESG

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызской Республики и ОАО «Элдик Банк» заключили Меморандум о взаимопонимании и партнерстве, предусматривающий совместную реализацию проектов в области устойчивого развития, охраны окружающей среды, климатической адаптации и внедрения ESG-подходов в экономику Кыргызстана.

Подписание соглашения стало важным шагом в укреплении межсекторального взаимодействия на пути к устойчивому развитию страны и символизирует готовность сторон объединить усилия в решении актуальных экологических задач.

«Этот документ отражает наше общее стремление объединить усилия, знания и ресурсы для продвижения идей устойчивого развития, охраны окружающей среды и внедрения современных ESG-подходов. Особенно важно, что финансовые институты и государственные органы начинают действовать в одной команде, создавая условия для поддержки «зеленых» проектов, климатической адаптации и внедрения инноваций. Я уверен, что эта инициатива станет примером того, как государство и бизнес могут вместе создавать проекты, которые принесут реальную пользу людям, экономике и природе Кыргызстана», — отметил министр природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Медер Машиев.

«Подписание меморандума с министерством открывает новые возможности для привлечения инвестиций и внедрения передовых решений в сфере экологии. Для нас это не просто документ, а стратегический ориентир, направленный на создание устойчивой, инклюзивной и экологически безопасной экономики», — отметил председатель правления ОАО «Элдик Банк» Уланбек Ногаев.

В рамках сотрудничества стороны намерены совместно разрабатывать и продвигать проекты по охране окружающей среды и климатической адаптации, организовывать ESG-мероприятия, формировать платформы для обмена знаниями и активно взаимодействовать в подготовке заявок на международное финансирование.

