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Бизнес

Депозит «Бай Бол+». Как сохранить и приумножить деньги в 2025 году?

Стабильность — это не случайность, а результат правильных финансовых решений. Если вы хотите, чтобы ваши деньги работали на вас, важно не просто копить, а приумножать капитал.

Депозит «Бай Бол+» — это возможность сохранить и увеличить сбережения с доходностью 14 процентов годовых.

Почему это выгодно:

  • Доходность 14 процентов — деньги растут каждый месяц.
  • Пополнение — вносите дополнительные суммы и увеличивайте прибыль.
  • Гарантированная защита — депозит застрахован Агентством по защите депозитов.

Каждый вклад — это шаг к финансовой свободе. Начните инвестировать в свое будущее уже сегодня!

Узнать подробности: 8686.

Ставки и условия депозита действуют на момент публикации.

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Лицензия НБ КР № 037.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/320665/
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