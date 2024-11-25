«Элдик Банк»: Переводы без комиссий на все банки Кыргызстана

С 25 ноября «Элдик Банк» отменил комиссии для физических лиц на переводы в мобильном приложении RSK24:

• на ВСЕ банки и электронные кошельки Кыргызстана в национальной валюте,

• по QR-коду,

• по системе КЛИРИНГ/ГРОСС,

• по системе «Кыргыз Трансфер» в национальной валюте.

Теперь вы можете отправлять деньги родственникам, друзьям без дополнительных затрат и с максимальным комфортом. Благодаря удобству мобильного приложения RSK24 все эти переводы можно совершать в несколько кликов прямо с вашего телефона, где бы вы ни находились.

Скачивайте приложение RSK24 и пользуйтесь следующими удобствами:

Без комиссий: Отправляйте деньги без дополнительных расходов. Все переводы через мобильное приложение теперь абсолютно бесплатны.

Удобство и скорость: Мобильное приложение RSK24 позволяет совершать переводы круглосуточно, без необходимости посещать отделение.

• Безопасность: Мы заботимся о вашей безопасности при проведении всех операций, гарантируя защиту данных и средств.

«Элдик Банк» стремится делать ваши финансовые операции максимально простыми, прозрачными и выгодными. Воспользуйтесь нашим предложением и наслаждайтесь всеми преимуществами без комиссий!

«Элдик Банк» — для народа!

Лицензии НБ КР № 033, 033/1.