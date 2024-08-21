«Элдик Банк»: Денежные переводы в любую точку мира

ОАО «Элдик Банк» предлагает широкий спектр систем денежных переводов.

Отправляйте и получайте мгновенно денежные средства через следующие системы денежных переводов (СДП):

* «Золотая корона» (также онлайн-переводы)

* «Астрасенд»

* UPT

* «Юнистрим»

* Western Union

* Money Gram.

Преимущества систем:

мгновенные переводы с выплатой наличными;

выдача по паспорту и коду в любом отделении банка.

Для получения подробной информации обращайтесь в отделения банка или в контакт-центр по номеру 9111.

Лицензия НБКР № 033, 033/1.