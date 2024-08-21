12:09
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Бизнес

«Элдик Банк»: Денежные переводы в любую точку мира

ОАО «Элдик Банк» предлагает широкий спектр систем денежных переводов.

Отправляйте и получайте мгновенно денежные средства через следующие системы денежных переводов (СДП):

* «Золотая корона» (также онлайн-переводы)

* «Астрасенд»

* UPT

* «Юнистрим»

* Western Union

* Money Gram.

Преимущества систем:

  • мгновенные переводы с выплатой наличными;
  • выдача по паспорту и коду в любом отделении банка.

Для получения подробной информации обращайтесь в отделения банка или в контакт-центр по номеру 9111.

Лицензия НБКР № 033, 033/1.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/302693/
просмотров: 8050
Версия для печати
Материалы по теме
Ипотека по сниженным ставкам от «Элдик Банка»
Услуга «Банковское сопровождение контрактов» от ОАО «Элдик Банк»
«Элдик Банк» — титульный партнер форума SELLERS FORUM — ECOM KG 2024
«Элдик Банк» — 28 лет с народом!
«Элдик Банк» — официальный партнер трансляции Олимпийских игр
«Элдик Банк» — первый госбанк КР, получивший кредитный рейтинг от Fitch Ratings
«Элдик Банк» провел встречи с крупнейшими банками Монголии
«Ишкер24» — более 20 тысяч скачиваний предпринимателями по всей стране
Плюс 2,8 процента к депозитам в преддверии дня рождения «Элдик Банка»
Отмена патента на торговлю. «Ишкер24» автоматизировал онлайн-регистрацию ИП
Популярные новости
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
Снова в&nbsp;школу: Берете один смартфон в&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; получаете ДВА + крутые подарки! Снова в школу: Берете один смартфон в O!Store — получаете ДВА + крутые подарки!
Бизнес
Скидки до&nbsp;100 процентов на&nbsp;премиальные номера от&nbsp;MEGA ко&nbsp;Дню независимости&nbsp;КР Скидки до 100 процентов на премиальные номера от MEGA ко Дню независимости КР
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; первые: новый сервис электронной очереди в&nbsp;ЦОН «Мой О!» первые: новый сервис электронной очереди в ЦОН
Переводы близким за&nbsp;рубеж на&nbsp;карту Visa! Переводы близким за рубеж на карту Visa!
DS&nbsp;Optic. Нам 10&nbsp;лет! Распродажа минус 50&nbsp;процентов на&nbsp;все! DS Optic. Нам 10 лет! Распродажа минус 50 процентов на все!
26 августа, понедельник
12:08
Поиски 3-летнего мальчика в БЧК. Его родители просят президента осушить канал Поиски 3-летнего мальчика в БЧК. Его родители просят пр...
12:00
Плачевная ситуация с учебниками. Как «Окуу китеби» пытается ее изменить
11:46
Мусор вывозят на территорию Ботанического сада
11:42
Школьница из Бишкека установила флаг Кыргызстана на Северном полюсе
11:25
Народный артист КР избил студента балетного училища. Его осудили на один год