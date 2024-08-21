«Элдик Банк»: Денежные переводы в любую точку мира

ОАО «Элдик Банк» предлагает широкий спектр систем денежных переводов.
Отправляйте и получайте мгновенно денежные средства через следующие системы денежных переводов (СДП):
* «Золотая корона» (также онлайн-переводы)
* «Астрасенд»
* UPT
* «Юнистрим»
* Western Union
* Money Gram.
Преимущества систем:
- мгновенные переводы с выплатой наличными;
- выдача по паспорту и коду в любом отделении банка.
Для получения подробной информации обращайтесь в отделения банка или в контакт-центр по номеру 9111.
Лицензия НБКР № 033, 033/1.