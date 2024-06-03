Финтех «О!Деньги» поделился опытом на международном Visa Payment Forum

Финансовый сервис «О!Деньги»* принял участие в международном Visa Payment Forum, который в этом году собрал более 600 экспертов финансовой отрасли из Центральной и Восточной Европы, Африки и с Ближнего Востока.

В рамках форума CEO «О!Деньги» Михаил Евдокимов поделился опытом успешного сотрудничества с лидером индустрии цифровых платежей Visa, отметив значимость партнерства для обеих сторон и рассказав о запуске виртуальной карты Visa Gold.

Мероприятие предоставило уникальную возможность для обмена опытом, обсуждения ключевых тенденций и инноваций в области цифровых платежей, а также способствовало укреплению международного сотрудничества в финансовом секторе.

Участие «О!Деньги» в Visa Payment Forum подчеркнуло стремление к лидерству на рынке финтехуслуг и подтвердило готовность к дальнейшему развитию и внедрению передовых технологий для своих клиентов.

Отметим, «О!Деньги» — это первый финтех в Кыргызстане, запустивший карты Visa с поддержкой Google Pay и Garmin Pay, что является значительным шагом в развитии рынка безналичной оплаты в стране. Компания продолжает укреплять свои позиции, предоставляя выгодные и удобные финансовые решения как для частных клиентов, так и для бизнеса.

* Сервис «О!Деньги» предоставляется ОсОО «Грин Телеком Сервис». Лиц. НБ КР № 2021030817, 3022030817 от 03.08.2017. Эмиссия карт осуществляется на основании лиц. НБ КР № 7003201022 от 20.10.2022 в рамках специального регулятивного режима.