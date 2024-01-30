«Банк Компаньон» дарит денежные призы

В списке победителей 10 самых активных участников акции, которые пригласили через реферальную ссылку наибольшее количество новых пользователей мобильного приложения «Компаньон», а также 10 победителей, которые активно пользуются его сервисами.

Праздники закончились, а подарки нет! «Банк Компаньон» поздравил с победой участников первого промежуточного этапа акции «2 миллиона от «Компаньона». Церемонии награждения с вручением денежных сертификатов прошли в Бишкеке, а также в региональных отделениях банка: шесть победителей определены в Баткенской области, по одному — в Ошской и Джалал-Абадской областях и два — в Иссык-Кульской области. Всего в числе награжденных 20 человек, которых отметили в номинациях:

«Наибольшее количество приглашенных пользователей мобильного приложения «Компаньон»;

«Наибольшая активность в мобильном приложении «Компаньон».

По условиям акции нужно приглашать через реферальную ссылку новых пользователей мобильного приложения и активно совершать с его помощью различные финансовые операции, включая оплату услуг и покупок по QR-коду, открытие депозита, получение и отправку денежных переводов по Кыргызстану и за рубеж и многое другое. Впереди еще два этапа, где также будут определены по 20 победителей, которых ждет вознаграждение до 50 тысяч сомов. А в финале два самых активных участника акции получат по 1 миллиону!

Чтобы выиграть денежный приз, обладательница второго места Сезим Алмазбекова отправляла реферальную ссылку для скачивания приложения друзьям и подписчикам в соцсетях. Ее выигрыш составил 45 тысяч сомов. Эти деньги молодая семья добавит к накоплениям на покупку дома.

«Обязательно буду участвовать в следующих этапах акции, чтобы удвоить сумму. Просто делитесь ссылкой и зарабатывайте деньги — это реально работает», — говорит Сезим Алмазбекова.

Продавец-консультант Бекжан Байжанов — активный пользователь мобильного приложения «Компаньон», преимущества которого он оценил еще несколько лет назад. Финансовые операции, регулярно совершаемые с помощью мобильного приложения, принесли бишкекчанину приятный бонус — 45 тысяч сомов. По словам Бекжана, ему не пришлось прилагать особых усилий, чтобы получить эти деньги.

«Пользовался приложением как обычно: проводил оплату, переводил денежные переводы, открыл депозитный счет и в результате получил такое вознаграждение. Буду и дальше участвовать, чтобы побороться за главный приз — 1 миллион», — делится планами один из победителей первого этапа.

Как отмечает PR-менеджер «Банка Компаньон» Мадина Асанова, акция беспроигрышна для каждого участника.

«При скачивании приложения вы автоматически получаете на баланс 50 сомов. За каждого приглашенного, который скачает приложение и пройдет идентификацию по вашей реферальной ссылке, вам также начисляется по 50 сомов. Таким образом, чем больше приглашенных, тем больше денежный бонус, — рассказывает представитель банка. — Поэтому активнее участвуйте в акции и пользуйтесь мобильным банкингом. Мобильное приложение «Компаньон» — это более 500 банковских и финансовых услуг. С ним можно оплачивать покупки и услуги, совершать моментальные внутренние и международные переводы, открывать онлайн-депозиты по повышенной ставке до 16 процентов годовых в сомах и онлайн-кредиты за пять минут. Пополнять мобильное приложение «Компаньон» можно практически через любые терминалы и электронные кошельки бесплатно, а обналичить деньги — в любом банкомате любого банка страны также без комиссии».

Подробнее об акции можно узнать на сайте www.kompanion.kg или в службе поддержки клиентов по мобильному номеру 88 00.

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