Национальный оператор связи Кыргызской Республики ОАО «Кыргызтелеком» подвел итоги I полугодия 2023 года на совещании руководства областных филиалов и совета директоров.

«Кыргызтелеком» нацелен на укрепление ключевых экономических показателей, о чем свидетельствуют итоги работы компании за I полугодие 2023 года.

«Кыргызтелеком» увеличил свои активы на 36 процентов в сравнении с показателями прошлого года. Прирост по доходам вырос в два раза в сравнении с аналогичным периодом 2022-го, чистая прибыль превысила плановые показатели. При этом для повышения рентабельности компании оптимизируются расходы, внедряется система ключевых показателей эффективности для сотрудников и прорабатываются совместные работы по коллаборации с подведомственными компаниями Министерству цифрового развития КР.

Национальный оператор, более 76 процентов акций которого принадлежат Министерству цифрового развития Кыргызской Республики, продолжает активное развитие магистральных линий связи и сооружений, обеспечивая широкополосный доступ к сети Интернет, охватив практически все населенные пункты страны и приграничные территории КР. Техническими службами компании производится модернизация магистральных линий и обеспечение резервных каналов по технологии DWDM.

«Кыргызтелеком» продолжает улучшать условия для абонентов: на тарифном плане «В плюсе» в два раза увеличены скорости доступа к сети Интернет по зоне «Мир» и KG. Обновлен дизайн корпоративного сайта www.kt.kg, улучшен сервис для клиентов.

Во всех областях установлены и функционируют web-камеры в онлайн-режиме: желающие могут в режиме реального времени лицезреть панорамные виды и погодные условия местности.

Расширен спектр телеканалов IPTV от «Кыргызтелеком»: добавлены местные, развлекательные, фильмовые каналы для семейного просмотра и топовые спортивные телеканалы. Для большего удобства клиентам собственными силами IT-службой компании внедрена новая платформа интерактивного телевидения IPTV на базе Android, преимуществом которой являются обновленный и удобный интерфейс, возможность работы без TV приставки, проверка времени, курс валют, прогноз погоды, радиовещание и YouTube.

Услуга call-центра в качестве пилотного проекта внедрена для звонков в экстренную службу скорой помощи «103» города Оша.

Как известно, «Кыргызтелеком» как лидер консорциума совместно с ОсОО «Элкат» приступил к реализации 1-го компонента проекта «Digital CASA-Кыргызская Республика» на оказание услуг оператора широкополосного доступа. По итогам шести месяцев 2023 года «Кыргызтелеком» проложил порядка 540 километров ВОЛС по всей территории Кыргызской Республики, охватив при этом 390 населенных пунктов страны. Компания продолжает развитие магистральных сетей и следует курсу на улучшение платформы в качестве инфраструктурного провайдера.

«Кыргызтелеком» — вместе в цифровое будущее!