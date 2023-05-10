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Бизнес

«Бишкекводоканал»: Обеспечение города водой — наша задача

Почти в каждом доме есть питьевая вода, а вот знаете ли вы, как она попадает туда? Кто это делает и в каких условиях? За всю питьевую воду, а также стоки в столице отвечает ПЭУ «Бишкекводоканал». Например, в службе водопровода и канализации работает 457 человек.

Почти 500 человек распределены по всему городу — мотористы, которые обслуживают водозаборы круглосуточно, а также бригады, которые работают по 12 часов каждый день. Также есть специалисты по обслуживанию насосных станций, экскаваторщики, лаборанты и электрики.

Все они обслуживают 35 водозаборов, 307 насосных станций и 1 тысячу 557 километров водопроводной сети.

И в снег, и в жару

Аварийные ремонтные бригады всегда готовы выехать на выезд, ведь работа может появиться и в выходные, и в праздничные дни.

К сожалению, такое происходит очень часто, ведь износ основных фондов — труб, коллекторов — достигает порядка 80 процентов. Ежегодно ПЭУ «Бишкекводоканал» устраняет около 2 тысяч утечек. И, несмотря на это, выдает качественную питьевую воду. Но люди работают самоотверженно, невзирая на условия.

Пока не будет устранена авария, домой не уйдут. При этом условия, в которых работают специалисты, весьма непростые.

Трубы чугунные, пластиковые

Изношенность составляет 80 процентов, и многие трубы требуют замены. В год по нормативам ПЭУ должно менять 20 километров труб, потому что срок службы стальной трубы — 25-30 лет. Но, к сожалению, срок некоторых труб превышает 40 и 50 лет. При этом обновлять все хозяйство нужно постоянно.

Тяжело менять трубы в подвалах, на дорогах, по которым передвигаются автомобили. Эксперты отмечают, что качество труб снижается (речь идет о стальных и чугунных трубах), а качество полиэтиленовых, которые используются все чаще и чаще, оставляет желать лучшего.

Для местного грунта, где лежит большая часть коммуникаций, такой вид труб подходит не очень, потому что грунт постоянно в движении, и это тянет полиэтилен. Причем труба лопается по длине, а не на месте сварочных швов.

Цена работы

Люди, работающие в грязи, в сточных водах по подвалам и под землей, получают весьма невысокую зарплату — 20-22 тысячи сомов. При этом цена воды для населения не меняется.

В то же время тысяча литров воды стоит в три раза дешевле, чем литр бутилированной, которую вы покупаете в магазинах. Сейчас литр воды стоит 0,81 тыйына.

Работники сетуют: большинство людей думают, что вода в прямом доступе, течет по арыкам и платить за нее не стоит.

Некоторые думают, что вода дана богом. Да, это так, но не боги доставляют ее к людям.

Жизнь течет быстрее, город строится и развивается, а это означает, что нагрузка на сети растет очень быстро. Воду и тех, кто ее добывает, необходимо ценить. Если «Бишкекводоканал» прекратит свою работу, то может случиться катастрофа. Но сейчас работники делают все, чтобы вода попала в дома горожан.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/265089/
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