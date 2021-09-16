Выгодные агрокредиты в честь 20-летия KICB

В честь 20-летия KICB запускает акцию по агрокредитам со сниженными процентными ставками.

На какие цели выдается кредит?

Кредит выдается на весь спектр сельскохозяйственных работ:

приобретение удобрений, кормов, средств защиты животных/растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ;

приобретение животных, птиц, саженцев, семян и другого посадочного материала;

приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, запасных частей и материалов для ремонта оборудования, сараев, хозяйственных построек и другого;

уплата аренды земли, помещений, складов и хранилищ, услуг по сборке/установке приобретаемой техники и прочие затраты.

Основные преимущества:

отсутствие комиссии за рассмотрение и выдачу кредита;

возможность предоставления продолжительного льготного периода (до шести месяцев) позволит создать гибкий график погашения кредита с учетом специфики и сезонности вашего бизнеса;

предусмотрено досрочное погашение без комиссии в случае предварительного уведомления;

индивидуальные условия и возможность получить финансирование в короткие сроки.





Срок акции — до 31.12.21.

Как получить агрокредит в KICB?

Соберите необходимые документы:

паспорт клиента и супруги/а клиента;

паспорт поручителя;

свидетельство о браке клиента;

справка о наличии скота/сельхозземли/техники;

подтверждающие документы по ведению агродеятельности;

документы на залоговое обеспечение.

Обратитесь в банк c заявлением. В течение трех дней после представления полного пакета необходимых документов банк дает ответ о решении по кредиту.

Остались вопросы? Специалисты KICB всегда на связи в любое удобное для вас время:

0312 62 01 01, 0553 62 01 01.