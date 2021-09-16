Выгодные агрокредиты в честь 20-летия KICB

В честь 20-летия KICB запускает акцию по агрокредитам со сниженными процентными ставками.
На какие цели выдается кредит?
Кредит выдается на весь спектр сельскохозяйственных работ:
- приобретение удобрений, кормов, средств защиты животных/растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ;
- приобретение животных, птиц, саженцев, семян и другого посадочного материала;
- приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, запасных частей и материалов для ремонта оборудования, сараев, хозяйственных построек и другого;
- уплата аренды земли, помещений, складов и хранилищ, услуг по сборке/установке приобретаемой техники и прочие затраты.
Основные преимущества:
- отсутствие комиссии за рассмотрение и выдачу кредита;
- возможность предоставления продолжительного льготного периода (до шести месяцев) позволит создать гибкий график погашения кредита с учетом специфики и сезонности вашего бизнеса;
- предусмотрено досрочное погашение без комиссии в случае предварительного уведомления;
- индивидуальные условия и возможность получить финансирование в короткие сроки.
Срок акции — до 31.12.21.
Как получить агрокредит в KICB?
Соберите необходимые документы:
- паспорт клиента и супруги/а клиента;
- паспорт поручителя;
- свидетельство о браке клиента;
- справка о наличии скота/сельхозземли/техники;
- подтверждающие документы по ведению агродеятельности;
- документы на залоговое обеспечение.
Обратитесь в банк c заявлением. В течение трех дней после представления полного пакета необходимых документов банк дает ответ о решении по кредиту.