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Бизнес

Выгодные агрокредиты в честь 20-летия KICB

В честь 20-летия KICB запускает акцию по агрокредитам со сниженными процентными ставками.

На какие цели выдается кредит?

Кредит выдается на весь спектр сельскохозяйственных работ:

  • приобретение удобрений, кормов, средств защиты животных/растений и других материальных ресурсов для проведения сезонных работ;
  • приобретение животных, птиц, саженцев, семян и другого посадочного материала;
  • приобретение и ремонт сельскохозяйственной техники и животноводческих помещений, запасных частей и материалов для ремонта оборудования, сараев, хозяйственных построек и другого;
  • уплата аренды земли, помещений, складов и хранилищ, услуг по сборке/установке приобретаемой техники и прочие затраты.

Основные преимущества:

  • отсутствие комиссии за рассмотрение и выдачу кредита;
  • возможность предоставления продолжительного льготного периода (до шести месяцев) позволит создать гибкий график погашения кредита с учетом специфики и сезонности вашего бизнеса;
  • предусмотрено досрочное погашение без комиссии в случае предварительного уведомления;
  • индивидуальные условия и возможность получить финансирование в короткие сроки.


Срок акции — до 31.12.21.

Как получить агрокредит в KICB?

Соберите необходимые документы:

  • паспорт клиента и супруги/а клиента;
  • паспорт поручителя;
  • свидетельство о браке клиента;
  • справка о наличии скота/сельхозземли/техники;
  • подтверждающие документы по ведению агродеятельности;
  • документы на залоговое обеспечение.

Обратитесь в банк c заявлением. В течение трех дней после представления полного пакета необходимых документов банк дает ответ о решении по кредиту.

Остались вопросы? Специалисты KICB всегда на связи в любое удобное для вас время:
0312 62 01 01, 0553 62 01 01.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/207308/
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