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Бизнес

Активисты помогли школе сэкономить на электричестве, установив солнечные панели

Команда экологической организации MoveGreen («МувГрин») установила и запустила в работу водонагреватель на солнечных панелях в бишкекской школе № 82 в рамках проекта по борьбе с загрязнением воздуха, поддержанного посольством США в Кыргызской Республике и администрируемого Американскими советами.

В школе обучаются 3 тысячи 600 детей из разных жилмассивов и пригорода.

Установка водонагревателя существенно сэкономит расходы на электроэнергию и окупится в течение трех-четырех лет.

В дополнение к экологическим и экономическим преимуществам завуч школы Айнагуль Топчубекова надеется на спад кишечных и других инфекций, так как мытье теплой водой будет мотивировать детей мыть руки чаще.

Инициатива экологов вызвала интерес жителей района к установке солнечных водонагревателей у себя дома. Когда люди мыли руки горячей водой, то удивлялись, что так нагреть ее может солнце, а еще за это не нужно платить ежемесячно.

«Это же круто — за раз заплатить 40 тысяч сомов и потом не платить ничего государству за свет!» — прокомментировала работу солнечного нагревателя воды жительница жилмассива «Ала-Тоо» Айгул Ырысбекова.

Водонагреватель использует солнечную энергию 300 дней из 365 дней в году. В дни, когда нет солнца, вода внутри водонагревателя подогревается небольшим электротэном. Температуру воды можно настроить вручную от 70-90 градусов по Цельсию.

Водонагревателя объемом 150 литров хватает для использования в семье из четырех человек в хозяйственных и гигиенических нуждах. Жители района убедились в этом, посетив экодом в Лебединовке, где они воочию увидели, как использовать солнечные панели для отопления, биоканализации, капельного орошения, а также для производства компоста.

MoveGreen («МувГрин») с 2017 года проводит независимый гражданский мониторинг качества воздуха в Бишкеке. В 2020-м столица заняла 8-е место в международном антирейтинге IQ Air среди 106 городов мира из-за смога. Актуальную информацию о качестве воздуха в Бишкеке и Оше вы можете узнавать, скачав приложение AQ.kg для Android. Благодаря данным активисты выявили, какие экологически уязвимые жилмассивы столицы более подвержены загрязнению воздуха.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/204624/
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