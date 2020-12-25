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Бизнес

94 села трех областей получат доступ к чистой воде с помощью проекта АРИС

Проект Агентства развития и инвестирования сообществ Кыргызской Республики «Устойчивое развитие сельского водоснабжения и санитарии», финансируемый Всемирным банком, занимается обеспечением чистой водой жителей Чуйской, Ошской и Иссык-Кульской областей.

Семья Кубанычбека Султанова из села Маловодное Сокулукского района Чуйской области — одна из многих семей, которые с помощью проекта получили доступ к чистой воде: «Раньше нам приходилось таскать воду издалека. Но вот уже год, как наша жизнь облегчилась. Мы провели в дом воду, установили душевую, поставили стиральную машинку. Если раньше за двоих человек мы платили около 100 сомов в месяц, то после того, как установили счетчик, например в зимнее время, мы платим 10-20 сомов за воду».

Проект, который реализовывается с 2017 года, планирует обеспечить чистой водой 94 села в трех областях.

По словам координатора проекта Кубанычбека Бостонбаева, проект включает в себя 4 важных компонента: «Первый компонент — это инвестиции в инфраструктуру водоснабжения. Он направлен на восстановление существующих и/или строительство новых систем водоснабжения в целевых подпроектах. Второй компонент — это развитие санитарии. Компонент поддерживает развитие санитарии, включая модернизацию санитарных сооружений в социальных учреждениях, выдачу субсидий домохозяйствам для улучшения санитарных сооружений. Институциональное укрепление является третьим компонентом, который оказывает поддержку в укреплении институционального потенциала сектора для сохранения устойчивости системы водоснабжения. И последний компонент — «управление проектом». В рамках этого компонента проводятся мероприятия по мониторингу и оценке реализации проекта».

АРИС
Фото АРИС. Координатор проекта Кубанычбек Бостонбаев.

За четыре года проект проделал следующую работу:

  • провел воду в 25 селах с населением в 61 тысячу 885 человек;
  • создал 29 муниципальных предприятий по воде;
  • реабилитировал внутренние санитарные сооружения в 23 пилотных школах;
  • закупил оборудование по определению качества воды для 7 центров профилактики заболеваний и Государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
  • выдал субсидии 30 семьям для улучшения санитарно-гигиенических условий в доме;
  • провел обучения по основам санитарии и гигиены для сообщества и учащихся пилотных школ в 48 селах.

Проект будет завершен в 2025 году. А в новом году продолжит реализовывать поставленные задачи, и сотрудники проекта готовы и дальше работать над улучшением жизни населения.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/177963/
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