Обновленный сайт Dos Credobank

Dos Credobank стремится к улучшенной и усовершенствованной работе, чтобы превзойти ожидания клиентов. Мы рады представить вашему вниманию обновленный сайт с новыми функциями.

В настоящее время с учетом сложившейся ситуации в республике, актуальными являются возможности по предоставлению дистанционных услуг. Dos Credobank постарался максимально помочь клиентам минимизировать посещения отделений банка и решить вопросы онлайн. Теперь каждый клиент может оставить на сайте банка онлайн-заявку на получение кредита, открытие депозита и выпуск платежной карты «Элкарт». Все это стало возможным не выходя из дома.

Максимально простой интерфейс и доступный в навигации сайт поможет оформить заявку.

Для оформления заявки на кредит необходимо в разделе «Кредиты» нажать на кнопку «Оформить заявку» и заполнить соответствующие поля.





Для оформления заявки на депозит необходимо в разделе «Депозиты» нажать на кнопку «Оформить заявку» и заполнить соответствующие поля.

Важно заметить, что депозит «Бай бол» — универсальный. Его можно открыть на любые цели: на образование ребенку, организацию торжества, покупку жилья, ремонт, путешествие.

На данный момент при открытии депозита предлагаем до 12 процентов годовых на вклады в сомах.

Для оформления онлайн-заявки на выпуск платежной карты «Элкарт» в разделе «Карты» необходимо нажать на кнопку «Оформить заявку». Далее потребуется заполнить вкладки Анкета на выпуск карты, место работы и адрес, выбрать дизайн и завершить оформление.

Все онлайн-заявки поступят на рассмотрение в банк. Далее ответственные специалисты банка свяжутся с вами и сообщат статус заявки.

Соблюдайте дистанцию и будьте здоровы!