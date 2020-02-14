Что происходит в ОсОО «Акнет» и почему хозяйственный спор интересует депутата

Накануне член парламентской фракции СДПК Рыскелди Момбеков на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что к нему обратился Кубан Ажимудинов — один из учредителей компании «Акнет», находящийся сегодня в СИЗО ГКНБ по обвинению в целом ряде статей Уголовного кодекса.

Нардеп отметил, что получил также письмо от отца арестанта, адресованное президенту Сооронбаю Жээнбекову. Рыскелди Момбеков заявил, что новый топ-менеджмент «Акнета» присвоил себе дивиденды Ажимудинова и, вообще, «отжал» компанию.

«Если есть государственный интерес, они после взыскания налогов государству не должны были вмешиваться в дела предпринимателей. Сегодня владельца посадили, «его кобылу зарезали, а мясо поделили», — сказал депутат.

Он заметил, что все документы направит главе государства через представителя правительства в ЖК.

В «Акнете» посчитали заявление Момбекова некорректным. Более того, недостоверным и популистским.

Глава «Акнета» Нурбек Абасканов отметил, что по протоколу о распределении дивидендов Кубану Ажимудинову перечислили 150 миллионов сомов.

А его брат Нурлан Ажимудинов получил 30 миллионов сомов на основании этого же протокола. Поэтому ни о каком отъеме дивидендов речи быть не может. В доказательство Нурбек Абасканов и юрист ОсОО Рустам Абдурауфов продемонстрировали расходный кассовый ордер. «Вероятно, Момбекова ввели в заблуждение», — предположил юрист.

«Никакого ущемления интересов учредителя Ажимудинова нет. Все споры происходят в судах. Между тем компания работает. Штат увеличен до 650 человек. Налогов уплатили в два раза больше. В Соцфонд отчисления возросли до 59 миллионов сомов. Зарплату выплачивают регулярно и в полном объеме. Компания работает стабильно и прозрачно», — подчеркнул Нурбек Абасканов.

Что касается Кубана Ажимудинова, то ему инкриминируют присвоение вверенного имущества, уклонение от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, незаконный оборот оружия, боеприпасов, подделку документов. Он находится в Национальном кардиологическом центре с подозрением на инфаркт. Первомайский районный суд, где рассматривается дело, вынес решение направить официальный запрос в медицинское учреждение, чтобы получить подтверждение, после чего процесс будет продолжен.

Однако в «Акнете» сомневаются, что Ажимудинов действительно на лечении. По словам Рустама Абдурауфова, есть информация о том, что Кубан Ажимудинов находится на свободе. Иначе как он мог встречаться с Рыскелди Момбековым? Кроме того, юрист отмечает, что на заседании суда 23 января, когда адвокат оповестил, что его подзащитный был переведен сначала в ИК № 47, а после в кардиологический центр, не было представлено никаких документов, подтверждающих заявление стороны подсудимого.

В «Акнете» добавили: когда брат Ажимудинова забирал 30 миллионов, ни о каких жалобах на здоровье подследственного разговоров не было. В компании вообще не знали, что у одного из учредителей больное сердце. Там заявили, что Нурлан Ажимудинов пришел за деньгами не один, а в сопровождении солидных объемов мужчины. Как выяснили сотрудники «Акнета», это охранник начальника ГСИН Мелиса Турганбаева Урмат. Что означает эта странная дружба и почему телохранитель экс-милиционера приходит за дивидендами вместе с братом обвиняемого, непонятно.

А вот ГСИН в ответ на запрос Рустама Абдурауфова прислала справки, что арестованный был этапирован сначала в ИК № 47, а потом в больницу в связи с ухудшением здоровья. Заключение о состоянии Кубана Ажимудинова направила и частная клиника.

Где на самом деле Ажимудинов — в больнице или у себя дома — вопрос открытый. «Пусть с этим тоже разбирается следствие. Нас же интересует, чтобы компанию не использовали в политических целях и не наносили своими заявлениями урон нашей репутации», — сказал исполнительный директор «Акнета» Азат Базаркулов.

Он считает, что, вероятно, тот же парламентарий Момбеков использовал Кубана Ажимудинова и его отца в своих личных целях. Наступает предвыборная пора, и депутаты торопятся делать громкие заявления, не заботясь о достоверности озвученного.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.