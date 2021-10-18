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Бизнес

«АКНЕТ» перечислил 1 миллион сомов на восстановление центра «Алтын балалык»

Компания «АКНЕТ» не остается в стороне и принимает участие в благотворительном марафоне по сбору средств на восстановление реабилитационного центра «Алтын балалык» для детей и лиц с ограниченными возможностями. Уже сегодня, 18 октября, руководство компании перечислило 1 миллион сомов для детского центра.

«Уверены, что этот очередной вклад компании спасет не одну жизнь, особенно когда речь идет о жизни маленьких кыргызстанцев, — отмечают в руководстве компании. — Мы всегда поддерживаем инициативы, направленные на улучшение жизни в нашей стране, и уверены, что данный вклад позволит провести своевременное открытие и расширение текущего потенциала центра».

«АКНЕТ» не однократно оказывал поддержку медицинским работникам. Так, ранее компания передала медикам автомобиль скорой помощи, закупала кислородные концентраторы для городских больниц.

«АКНЕТ» выражает искреннюю благодарность всем, кто принял участие в помощи центру, и призывает другие компании и неравнодушных граждан присоединиться к благотворительному марафону.

 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/210759/
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