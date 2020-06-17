Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»

Развитие сети обслуживания клиентов — одна из стратегических целей любой, уважающей себя крупной компании. Высокий уровень сервиса и развитие абонентской базы, отслеживание трендов и мониторинг рынка — необходимая мера для предоставления качественных услуг и высоких стандартов обслуживания.

Компания «АКНЕТ» заботится о своих клиентах и становится еще ближе!

Для удобства абонентов, открыт новый центр обслуживания на 1-м этаже ТЦ «ЦУМ «Айчурек».

Теперь у каждого есть возможность подключиться к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению в самом центре Бишкека. Также вы можете приобрести ТВ-приставки, пульты, Wi-Fi-роутеры и оплатить услуги компании.

Удобная локация и современный офис — это все о новом центре обслуживания «АКНЕТ». Специалисты компании проведут презентацию цифрового телевидения, помогут подобрать выгодный тарифный план и ответят на любые интересующие вопросы без выходных в любой день недели.

Подключайтесь и станьте счастливым абонентом сети «АКНЕТ»!