Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»

Развитие сети обслуживания клиентов — одна из стратегических целей любой, уважающей себя крупной компании. Высокий уровень сервиса и развитие абонентской базы, отслеживание трендов и мониторинг рынка — необходимая мера для предоставления качественных услуг и высоких стандартов обслуживания.
Компания «АКНЕТ» заботится о своих клиентах и становится еще ближе!
Для удобства абонентов, открыт новый центр обслуживания на 1-м этаже ТЦ «ЦУМ «Айчурек».
Теперь у каждого есть возможность подключиться к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению в самом центре Бишкека. Также вы можете приобрести ТВ-приставки, пульты, Wi-Fi-роутеры и оплатить услуги компании.
Удобная локация и современный офис — это все о новом центре обслуживания «АКНЕТ». Специалисты компании проведут презентацию цифрового телевидения, помогут подобрать выгодный тарифный план и ответят на любые интересующие вопросы без выходных в любой день недели.
Подключайтесь и станьте счастливым абонентом сети «АКНЕТ»!
ОсОО «АКНЕТ»
город Бишкек, проспект Чуй, 155 (ТЦ «ЦУМ «Айчурек», 1-й этаж)
кол-центр: 0312
сайт: www.aknet.kg
E-mail: marketing@aknet.kg.