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Бизнес

Открытие нового центра обслуживания «АКНЕТ» в ТЦ «ЦУМ»

Развитие сети обслуживания клиентов — одна из стратегических целей любой, уважающей себя крупной компании. Высокий уровень сервиса и развитие абонентской базы, отслеживание трендов и мониторинг рынка — необходимая мера для предоставления качественных услуг и высоких стандартов обслуживания.

Компания «АКНЕТ» заботится о своих клиентах и становится еще ближе!

Для удобства абонентов, открыт новый центр обслуживания на 1-м этаже ТЦ «ЦУМ «Айчурек».

Теперь у каждого есть возможность подключиться к высокоскоростному интернету и цифровому телевидению в самом центре Бишкека. Также вы можете приобрести ТВ-приставки, пульты, Wi-Fi-роутеры и оплатить услуги компании.

Удобная локация и современный офис — это все о новом центре обслуживания «АКНЕТ». Специалисты компании проведут презентацию цифрового телевидения, помогут подобрать выгодный тарифный план и ответят на любые интересующие вопросы без выходных в любой день недели.

Подключайтесь и станьте счастливым абонентом сети «АКНЕТ»!

ОсОО «АКНЕТ»
город Бишкек, проспект Чуй, 155 (ТЦ «ЦУМ «Айчурек», 1-й этаж)
кол-центр: 0312 61 11 55
сайт: www.aknet.kg
E-mail: marketing@aknet.kg. 
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/156391/
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