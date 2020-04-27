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Бизнес

Компания «АКНЕТ» оказала помощь жителям Бишкека и жилмассивов

Компания «АКНЕТ» не остается в стороне в это нелегкое время и понимает всю необходимость поддержки, особенно для тех, кто сейчас нуждается в ней больше всего.

Сегодня компания «АКНЕТ» поддержала жителей Бишкека и жилмассивов. Для оказания помощи более 500 семьям в различных районах выделено 750 тысяч сомов. Мэрия столицы оказала информационное содействие и представила контакты и адреса тех, кому помощь была действительно необходима. Продуктовые корзины по указанным адресам доставили сотрудники компании.


Кроме этого, с момента введения режима ЧП компания «АКНЕТ» всячески старалась оказывать помощь нашим согражданам. Компания перечислила 1 миллион сомов на счет по борьбе с коронавирусом, предоставила транспорт для развоза медицинских работников, приобрела смартфоны для правоохранительных органов. «АКНЕТ» обеспечила связью карантинные зоны аэропорта «Манас», а также организовала доставку обедов в медицинские учреждения, важным городским службам и сотрудникам силовых структур на блокпостах.

Компания «АКНЕТ» выражает надежду, что смогла хоть немного облегчить положение наших сограждан в текущей ситуации.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/151234/
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